Crash mortel de Kobe Bryant : sur quoi porte le procès qui s'est ouvert mercredi ?

"Au moins 11 employés (du shérif, ndlr) et une douzaine de pompiers ont partagé les photos dans les 24 heures après le crash", avancent dans des documents judiciaires les avocats du clan Bryant, dont la plainte a été associée à celle de Chris Chester, qui a perdu son épouse, Sarah, et sa fille de 13 ans, Payton, toutes deux présentes à bord de l'appareil. "Au cours des semaines qui ont suivi, un agent (du shérif) a montré des photos de restes (humains) dans un bar, un autre a envoyé des photos à un groupe d'amis de jeux vidéo et (des pompiers) ont affiché des photos à un gala de récompenses", écrivent-ils.

En face, le comté de Los Angeles, qui a été débouté de sa demande de rejet de l'action en justice, ne conteste pas que des photos aient été prises. En revanche, les avocats plaident qu'elles n'ont jamais été rendues publiques et ont été supprimées depuis. "Le comté a travaillé sans relâche pour empêcher que ses photos du site du crash ne soient rendues publiques", a assuré l'une des avocats, Mira Hashmall. "Plus de deux ans et demi plus tard, aucune des photos du comté n'est apparue dans les médias, aucune n'est trouvable en ligne et les plaignants admettent ne les avoir jamais vues", a-t-elle ajouté.