Athlétisme : mort à 32 ans de l'Américaine Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 mètres

L'agence Icon Sport Management, qui représentait Tori Bowie, avait annoncé plus tôt dans la journée sa mort. "Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une sœur. Tori était une championne et un véritable rayon de soleil", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux sans apporter de précisions sur les circonstances du décès.

World Athletics puis la Fédération américaine d'athlétisme (USATF) ont confirmé la mort de l'athlète. "Son héritage sportif est incommensurable, elle va terriblement nous manquer", écrit dans un communiqué Max Siegel, le directeur de l'athlétisme américain.