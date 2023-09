Ludovic Vaty, ancien joueur de l'équipe de France de basket, est décédé à l'âge de 34 ans

Mardi dernier, alors qu'il s'entraînait avec son club amateur du TOAC à Toulouse, il avait été foudroyé par une crise cardiaque. Depuis 2021, le pivot, contraint de mettre un terme à une carrière prometteuse au plus haut niveau en raison d'une cardiomyopathie, avait rejoint cette équipe de Nationale 2 (4e division) pour vivre sa passion et accompagner les jeunes vers le plus haut niveau.

Dans le coma après son accident cardiaque, le Guadeloupéen s'est éteint ce vendredi. "Ancien international avec les A, champion d'Europe U16 et U18, Ludovic Vaty est décédé à l'âge de 34 ans. L'équipe de France partage la douleur de sa famille et ses proches", a réagi la Fédération française de basket-ball (FFBB). L'intérieur avait participé à préparation à l’EuroBasket 2009, à la Coupe du Monde 2010 et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, période à laquelle il connaîtra ses 9 premières sélections chez les Bleus.