Mort de Pelé : de 1940 à 2022, les grandes dates de la légende du football

23 octobre 1940 : Naissance d'Edson Arantes do Nascimento à Tres Coraçoes dans l'État du Minas Gerais (au nord de Rio de Janeiro), de parents pauvres, son père ayant notamment été un footballeur amateur. C'est trois ans après qu'il se voit affublé du surnom qui le suivra toute sa carrière de footballeur, et toute sa vie : alors qu'il encourage un certain Bilé, gardien de but et ami de son père, Bilé devient "Pilé" dans la bouche de l'enfant, puis finalement Pelé. Sa famille l'appellera cependant toujours "Dico".

7 septembre 1956 : Pelé joue son premier match avec l'équipe première de Santos, où il suit Waldemar de Brito, l'entraîneur qui l'avait repéré et fait évoluer chez les juniors du Bauru AC. Il évoluera 18 années sous le maillot noir et blanc du Peixe ("poisson"). Dix mois plus tard, jour pour jour, il marque le premier de ses 77 buts avec la Seleçao, c'est en Copa America contre l'Argentine au Maracana.