"Il a fait du football un art" : le monde rend hommage au "Roi" Pelé

Son coéquipier au Paris Saint-Germain et compatriote de Pelé, Neymar, s'est montré plus démonstratif sur Instagram. "Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art", a posté le numéro 10 brésilien, qui a récemment égalé Pelé au premier rang des buteurs de l'histoire de la Seleção. "Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout : il a donné de la visibilité au Brésil [...] Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer."