Mort de Pelé : le jour où le "Roi" a arrêté une guerre

Toutefois, cet événement et l'effet Pelé semble à relativiser. À commencer par l'idole elle-même : dans son autobiographie (1977), le joueur au plus de 1200 buts en carrière écrit : "mes coéquipiers se souviennent avoir vu les drapeaux blancs et les pancartes 'la paix pour voir Pelé jouer'". Quelques années plus tard, dans un autre ouvrage paru en 2007, il pondère : "Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, mais les Nigérians ont certainement fait en sorte que les Biafrais n'envahissent pas Lagos pendant que nous étions là", estime-t-il.