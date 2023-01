Mort de Pelé : bientôt un stade au nom du "Roi" dans chaque pays du monde ?

La Fifa veut immortaliser Pelé. Et pas n'importe comment. Quatre jours après la mort du "Roi", qui s'est éteint, jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans, entouré de sa famille et de ses proches, un ultime hommage lui est rendu, à Santos, terre de ses premiers exploits. Le cercueil du légendaire numéro 10 de la Seleção, unique joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), est exposé, lundi 2 janvier, pour une veillée funèbre de 24 heures sur la pelouse du stade de la Vila Belmiro, afin de permettre à des milliers de Brésiliens, orphelins de leur héros, de venir se recueillir.

Des dizaines de gerbes de fleurs, envoyées par des clubs étrangers, à l'instar du Real Madrid, ont été disposées autour de la dépouille, abritée sous une grande tente blanche. Un mémorial où se massent les personnalités du football et autres convives. "J'arrive avec beaucoup d'émotion, de tristesse, mais aussi avec un sourire, car il nous a aussi donné le sourire", a déclaré le président de la Fifa Gianni Infantino, à son arrivée devant l'enceinte de Santos, où ont lieu les commémorations.