Mort de Pelé : le "Roi" aurait pu jouer au PSG

Dans son édition du 22 juin 1971, L'Équipe titre même "Pelé à Paris pour 9 millions ? Possible". Le PSG entend profiter des difficultés de trésorerie rencontrées par Santos, le club d'Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom. "Le club de Santos et le roi Pelé seraient d'accord pour jouer un an", confie alors le président Guy Crescent, après avoir essuyé un premier refus du joueur. "Nous pensons, pour notre part, qu'un an, c'est insuffisant, mais ceci, laisse, je peux dire une large voie très ouverte pour la conclusion de pourparlers et le très, très grand espoir, maintenant beaucoup plus affermi, de voir Pelé en France."