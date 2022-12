Mort de Pelé : pourquoi le "Roi" n'a jamais joué en Europe

Finalement, ce qui a fait rester Pelé au Brésil, c'est la conviction que l'herbe ne serait pas forcément plus verte ailleurs. Entre 1959 et 1963, il a refusé par trois fois le Real Madrid de Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano et Ferenc Puskás. En 1968, Manchester United, alléché par la perspective de l'associer à George Best, a aussi vu ses approches échouer. Dans le livre Pelé : Ma vie de footballeur de Brian Winter (2014, éditions Globe), l'homme aux trois Coupes du monde a détaillé les raisons qui l'ont amenées à ne jamais quitter le pays de ses exploits.

"Beaucoup des meilleures équipes d'Europe, dont l'AC Milan et le Real Madrid, m'ont fait des propositions au fil des ans, mais la presse est devenue folle et je n'ai jamais pensé à jouer sérieusement en dehors du Brésil", a-t-il affirmé, avouant privilégié son confort avant tout. "J'avais mes raisons : dans quelques mots, j'aimais le riz avec des haricots que ma mère faisait, je me sentais à l'aise et heureux dans mon pays. Ma mère et mon père vivaient à quelques mètres de notre maison, la température était toujours de 25 degrés et la plage était super."