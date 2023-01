Mort de Pelé : quel est ce "cimetière vertical" où repose le "Roi" du football ?

Pelé plus près du ciel. Cinq jours après avoir succombé à un cancer du côlon, jeudi 29 décembre, à l'âge de 82 ans, le "Roi" du football a été inhumé dans l'intimité familiale, mardi 3 janvier, au Memorial Necrópole Eucaumênica de Santos. Au tournant du siècle, il avait investi, pour lui et ses proches, dans une concession funéraire au sein de cette nécropole œcuménique. Un choix que le légendaire numéro 10 auriverde avait expliqué, en 2003, dans les colonnes d'un quotidien local A tribuna. La "tranquillité" de ce lieu unique, qui "ne ressemble pas à un cimetière", l'avait convaincu à l'époque d'en faire sa dernière demeure.

Et pour cause, ce bâtiment ultra-moderne de 10 étages, à la façade immaculée et aux allures de grand hôtel de luxe, tranche avec tout ce que l'on connaît de semblable. Il détient le titre honorifique de cimetière "le plus haut du monde", selon le Livre Guinness des records. Construit en 1983 par l'architecte argentin Pepe Altstu, le "cimetière vertical", inauguré en 1991, "a été conçu pour résoudre un problème qui persistait depuis des années à Santos, les fréquents enterrements au milieu de la boue, dus aux nappes phréatiques existant dans la région", selon le site de l'établissement.