Mike Birch, premier vainqueur de la Route du Rhum, est mort

À bord d'un petit multicoque jaune de 12 mètres, l'Olympus Photo, il avait rattrapé et coiffé au poteau le puissant monocoque Kriter V du Français Michel Malinovsky, l'emportant avec 98 secondes d'avance seulement, après plus de 23 jours de course. Une arrivée d'anthologie, restée dans les mémoires, qui a marqué l'avènement des multicoques sur la reine des transats.