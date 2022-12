Mort du "Roi" : le légendaire footballeur brésilien Pelé est décédé

En 1957, l'avant-centre est immédiatement appelé en sélection pour représenter le Brésil. Dès sa première cape, face à l'éternel rival argentin, Pelé fait trembler les filets. Le début d'une longue série. Un an plus tard, en 1958, il remporte en Suède la Coupe du monde, la première de l'histoire brésilienne, et signe son acte de naissance. Un but face au Pays de Galles en quarts de finale, un triplé contre la France de Just Fontaine au tour suivant puis un doublé devant la Suède en finale lui permettent de trôner, à 17 ans, sur la planète football. Lors de cette compétition, il devient d'ailleurs le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Un record toujours actif, même si l'Espagnol Gavi s'en est approché lors du Mondial 2022.

Quatre ans plus tard, lors de la Coupe du monde organisée au Chili, Pelé ne connaîtra pas le même succès. Le Brésil, lui, si. Buteur lors du premier match face au Mexique, il ne prendra part à aucune des quatre dernières rencontres, dont la finale face à la Tchécoslovaquie, la faute à une blessure musculaire contractée lors de la deuxième sortie des Brésiliens. Mais la Seleção conserve son titre et Pelé inscrit une deuxième Coupe du monde à son palmarès.

Il faudra ensuite atteindre huit ans pour revoir le Brésil au sommet, lors du Mondial 1970, organisé au Mexique. Pelé, alors âgé de 29 ans, part à la conquête de son troisième sacre planétaire. En finale face à l'Italie, la pépite brésilienne inscrit un but et délivre deux passes décisives (4-1), lui permettant ainsi de devenir le seul footballeur de l'histoire à inscrire à trois reprises son nom au palmarès de la compétition la plus convoitée. Avec 77 buts sous le maillot jaune et bleu, Pelé a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Depuis la Coupe du monde au Qatar, il a été rattrapé par Neymar.