Mort du footballeur Gianluca Vialli à 58 ans : vague d'émotion en Italie

Un grand buteur s'est éteint : l'ancien attaquant international italien Gianluca Vialli, qui luttait depuis plusieurs années contre un cancer du pancréas, est décédé à 58 ans, a annoncé vendredi son ancien club de la Sampdoria de Gênes. Il avait aussi fait trembler les filets avec la Juventus et Chelsea, se bâtissant un palmarès d'exception avant d'épauler son ami Roberto Mancini jusqu'au sacre italien à l'Euro en 2021.

L'annonce vendredi du décès de celui qui était surnommé "Lucagol" ou "Il Re Leone" (le Roi Lion) a suscité une vague d'émotion dans le monde du football et en Italie, notamment parmi ses anciens clubs. "Nous nous souviendrons de toi comme d'un garçon et d'un avant-centre implacable. (...) Tu nous as tant donné", a écrit la Sampdoria sur son site internet. "Au revoir Gianluca, on se souviendra toujours de toi", a salué de son côté l'équipe nationale italienne sur son compte Twitter.

La Fédération italienne a annoncé la tenue d'une minute de silence dans tous les stades italiens ce week-end. "Tellement de gens te regretteront. Une légende pour nous et pour l'ensemble du football", a également réagi Chelsea, où il a été joueur et entraîneur.