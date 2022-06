Mort de Maradona : huit professionnels de santé jugés pour homicide involontaire

En avril dernier, le parquet avait réclamé la tenue de ce procès, soulignant des manquements et négligences dans la prise en charge de l'ex-ballon d'or. Le personnel en charge de Maradona avait été "protagoniste d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente", et aurait commis une "série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements". Un rapport d'expert, versé dans le cadre de l'enquête, avait conclu qu'"el Pibe de oro" avait été "abandonné à son sort" par son équipe soignante, le menant à une lente agonie.