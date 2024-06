Timo Leonetti est décédé ce vendredi, selon une annonce de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL). Le jeune homme de 22 ans est mort à la suite d'un accident survenu la veille lors des championnats de France en Haute-Savoie.

C'est un drame qui secoue le monde du parapente. La Fédération Française de Vol Libre a annoncé ce vendredi 14 juin le décès de Timo Leonetti, jeune prodige du parapente, après son accident survenu le veille lors des championnats de France de parapente à Passy Plaine-Joux (Haute-Savoie). Transporté "dans un état critique" à l'hôpital d'Annecy, il a succombé à ses blessures.

Un palmarès impressionnant

À seulement 22 ans, Timo Leonetti laisse derrière lui "un vide immense, tant auprès de sa famille, de ses amis, que de la communauté du parapente", s'est émue la FFVL sur Facebook. Il faut dire que cette communauté et sa famille ont toujours été liées. Comme le rappelle Corse Matin, Timo Leonetti étant originaire de l'île de Beauté, le jeune homme est né avec une aile dans le dos. Fils d'un couple de moniteurs de parapente, il a fait son baptême à 18 mois et n'a cessé de battre des records. Vainqueur du World XContest deux années de suite, en 2022 et en 2023, le pilote avait multiplié les records mondiaux.

Récemment, il s'était illustré sur ses terres d'origine, où il avait signé le record du vol le plus long jamais réalisé sur l'île en parcourant 193 km. Un palmarès qui lui valait la reconnaissance de ses pairs, comme a tenu à le rappeler sa fédération, qui a salué la "passion" et le "dévouement" du jeune prodige. "Il était respecté et admiré par ses pairs pour son expertise et son esprit sportif."

Pour la FFVL, cet "évènement tragique" rappelle également l’importance primordiale de la sécurité dans la pratique de cette activité. En 2023, il y avait eu 17 accidents mortels selon la fédération, la plupart entre juin et septembre.