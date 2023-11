Transat Jacques-Vabre : Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse remportent la 16e édition

Partis du Havre, Armel Le Cléac'h et son co-skipper sont arrivés à 18h19 heure locale (23h19 en métropole). Ils devancent le SVR Lazartigue de François Gabart, le "Petit prince des océans", qui a passé la ligne cinq heures plus tard seulement, à 23h10 locales. "Il fallait aller la chercher, il y a eu un gros match, la pression de François (Gabart)... On était en symbiose avec Armel, toujours dans la bonne humeur et c'est ce qui a fait la différence", s'est réjoui Sébastien Josse.

Pendant ces quinze jours de navigation, les deux machines océaniques les plus récentes de la flotte Ultim, mises à l'eau quelques mois avant la précédente édition de la Transat Jacques-Vabre, ont longtemps été au coude-à-coude. D'abord inséré en embuscade le long de la façade atlantique, le "Banque Pop" a pris la tête de la flotte au passage à Madère, à la faveur de conditions météo idéales et d'un choix stratégique audacieux : il a été le seul voilier à contourner l'île par le nord. Rattrapés dans l'Atlantique Sud par François Gabart, puis dépassés brièvement à hauteur de l'île de l'Ascension, Le Cléac'h et Josse ont su profiter des meilleures performances de leur voilier au portant, lorsque le vent vient de l'arrière.