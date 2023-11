Neuf défaites de rang, derniers de la côte Ouest… Rien ne va plus pour Wembanyama et les San Antonio Spurs

San Antonio a concédé sa onzième défaite de la saison, la neuvième de rang, contre Los Angeles, dans la nuit de lundi à mardi. Les coéquipiers de Victor Wembanyama, encore bien limité, s'enfoncent au classement et occupent la dernière place de la conférence ouest de la NBA.

Tout va très vite en NBA. Quelques semaines seulement après un début de saison convaincant, avec trois victoires (dont deux contre Phoenix, l'un des favoris pour le titre de champion) pour deux défaites, l'ambiance est tout autre du côté de San Antonio. Les Spurs viennent de concéder, dans la nuit de lundi à mardi, leur neuvième défaite consécutive contre les Los Angeles Clippers.

Deux équipes font pire

Catastrophiques en défense (ils affichent la deuxième pire moyenne de points encaissés par match de la Ligue), irréguliers en attaque et incapables de tenir de grosses avances, les hommes de Greg Popovich affichent désormais un bilan peu flatteur de 11 revers pour… 3 succès. Ils occupent la 15e et dernière place de la conférence ouest. Dans toute la NBA, seuls Washington (2 victoires, 11 défaites) et Detroit (2 victoires, 13 défaites) font pire.

Au-delà des résultats bruts, pas choquants pour une équipe toujours au début de sa reconstruction, c'est la manière qui interpelle. Depuis le début du mois de novembre, les coéquipiers de Victor Wembanyama ont régulièrement coulé, concédant de véritables corrections contre Indiana (152-111), New-York (126-105), Oklahoma City (123-87) et donc contre Los Angeles (124-99).

Un "Wemby" irrégulier (et trop loin du panier)

Attendu comme le fer de lance de son équipe, Victor Wembanyama peine, lui, à trouver ses marques d'une nuit à l'autre. De quoi expliquer en partie cette série noire sur le plan des résultats. Capable de performances remarquables (19 points, 13 rebonds, 8 contres contre Memphis ; 27 points contre Sacramento ; 29 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres contre Minnesota par exemple), le Français choisi à la première position de la dernière draft est aussi capable de passer totalement à côté, la faute notamment à un manque d'agressivité et à un tir encore sur courant alternatif.

Son impact a ainsi été particulièrement douteux la nuit dernière, avec une feuille de statistiques décevante (9 points à 33% de réussite au tir, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 26 minutes de jeu) et une difficulté chronique à dominer physiquement dans une raquette adverse pourtant friable. Pour sa défense, son utilisation - souvent (trop) loin du panier, le forçant à prendre des tirs lointains - ne semble pas toujours optimale. Signe de sa frustration, le prodige tricolore ne s'est pas présenté en conférence de presse, une première depuis le début de la saison.

Même s'il n'est pas question de s'inquiéter, cette année étant consacrée à l'apprentissage sans véritables attentes de résultats, une réaction est attendue de la part des pensionnaires du Frost Bank Center. Une dixième défaite de rang ferait véritablement tâche pour un effectif qui ne manque pas de talent individuel et de potentiel et pour une franchise plutôt habituée à occuper le haut de l'affiche que le fond du classement. Cela tombe bien, les Spurs retrouvent ces mêmes Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi (2h).