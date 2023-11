"Il fallait que quelqu'un s'y colle" : première grosse performance de Victor Wembanyama en NBA

Rookie le plus attendu depuis LeBron James en 2003, "Wemby" a fait plus fort que le "King", qui n'avait pas marqué plus de 25 points lors de ses cinq premiers matchs. Avant ses 38 points du soir, le transfuge de Boulogne-Levallois avait inscrit entre 11 et 21 points. Éblouissant tout du long (38 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres en 34 minutes), son quatrième quart-temps l'a déjà fait passer dans une catégorie à part, celle des game changers, ces joueurs capables d'influer sur le cours d'un match. Devant de 20 points à la mi-temps, les Spurs ont vu les Suns fondre sur eux et revenir à égalité (116-116) en toute fin de rencontre. Moment choisi par Victor Wembanyama pour faire basculer la partie, avec 10 points compilés en trois minutes.