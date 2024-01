NBA : Victor Wembanyama sera-t-il le premier basketteur à cumuler un salaire de plus d'un milliard de dollars ?

Jamais, dans l'histoire du basket-ball, un joueur n'est parvenu à engranger plus d'un milliard de dollars grâce à ses contrats sportifs. Cela pourrait changer avec "Wemby", selon les calculs de nos confrères de "Bloomberg". En tout, d'ici à 2040, il pourrait percevoir plus de 1,5 milliard d'euros de revenus uniquement sportifs.

Âgé de 20 ans depuis le 4 janvier dernier, Victor Wembanyama pourrait rentrer un peu plus dans les livres d'Histoire. Selon les calculs de nos confrères de Bloomberg, le prodige français engagé avec les Spurs de San Antonio en NBA depuis juin 2023, pourrait devenir le premier joueur de basket-ball au monde à devenir milliardaire rien qu'avec ses contrats sportifs.

Pour atteindre ces records, le Français va devoir continuer à montrer aux observateurs américains son très bon niveau sur le terrain. D'après Bloomberg, Victor Wembanyama pourrait devenir milliardaire d'ici à 2037, lorsqu'il sera âgé de 33 ans. Et ce, en raison des grilles salariales de la NBA et des règles actuellement en vigueur dans la ligue américaine. Des règles qui peuvent évoluer plus ou moins régulièrement.

Depuis juin dernier, il évolue sous un contrat "débutant" à 55 millions de dollars. Il est engagé pour quatre ans avec les Spurs. À l'issue de cette période, Wembanyama pourrait bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée maximale de cinq ans et qui lui rapporterait environ 316 millions de dollars sur cette période.

S'il continue d'afficher de très bons résultats sportifs, le Français pourrait ensuite se voir proposer un contrat "supermax", réservés aux meilleurs joueurs de la ligue américaine de basket. Montant de cet éventuel contrat : 529 millions de dollars sur cinq ans. De quoi lui permettre d'engranger 900 millions de dollars depuis le début de sa carrière outre-Atlantique.

Plus de 1,5 milliard d'euros en deux décennies de carrière

Il pourrait, dans la foulée, faire l'objet d'un second contrat "supermax" sur cinq ans. Dans ce cas, il deviendrait milliardaire dès la première année, à l'âge de 33 ans et durant sa quinzième saison en NBA (2037-2038). "Selon les estimations de Bloomberg, un tel contrat pourrait valoir 760 millions de dollars sur cinq ans", prédisent nos confrères. Soit un total de 1,66 milliard de dollars (1,51 milliard d'euros) depuis son arrivée, en juin dernier, dans le championnat.

Notons que, selon les règles qui régissent actuellement les contrats en NBA, Victor Wembanyama, pourrait bénéficier d'exceptions sportives mettant en avant les plus belles pépites du championnat. Dans ce cas, cela pourrait accélérer encore un peu plus sa carrière et le montant de ses revenus.

Aucun autre joueur de basket n'est parvenu à atteindre ces sommes dans l'histoire de la NBA. D'autres stars du panier sont parvenues à devenir milliardaire grâce à des activités extra-sportives. C'est le cas, par exemple, de Michael Jordan ou de LeBron James. Le premier n'a reçu "que" 94 millions de dollars durant ses quinze saisons en NBA. Grâce à ses multiples partenariats, il a engrangé la somme de 3 milliards de dollars, selon Forbes.

Même sur le reste de la planète sport, peu d'athlètes sont parvenus à devenir milliardaires uniquement grâce à leurs performances sportives. On peut citer, par exemple, Cristiano Ronaldo qui est devenu, en 2020, le premier sportif évoluant dans une discipline par équipe, à dépasser le milliard de dollars de revenus.