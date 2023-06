NBA : le destin de Victor Wembanyama va s'y jouer, comment marche la draft ?

Les 14 équipes les moins bien classées au terme de la saison régulière, et non qualifiées pour les play-offs, se partagent les premiers choix. Cette prime à la médiocrité est déterminée, d'abord par le ratio victoire-défaite puis par un tirage au sort, dit lottery, qui se tient cinq semaines avant le grand soir. Pour éviter la tentation du tanking, une technique controversée qui consiste à bazarder volontairement sa saison afin de récupérer des top picks, la NBA a encadré cette pratique. Avant 2019, le plus mauvais élève de la Ligue avait 25% de chances, soit une sur quatre, de décrocher le first pick. Depuis la réforme, les trois franchises avec les plus mauvais bilans ont chacune 14% de chances de décrocher la timbale en premier. La quatrième plus mauvaise équipe a 12,5% de chances, la 5e 10,5% et, ainsi de suite, jusqu'à la 14e qui n'en a que 0,5%.

Sur quoi, la loterie a lieu, cinq semaines avant la draft, pour déterminer l'ordre de passage du premier au quatrième. Pour les dix autres, à partir du cinquième, c'est le bilan de chacune des équipes, du plus au moins mauvais, qui est pris en compte. Cette année, Détroit, Houston et San Antonio étaient tous crédits de 14% de chances d'obtenir le premier choix. Mais le tirage au sort, effectué le 16 mai, a finalement souri aux Spurs. Il est entendu que le numéro un de draft sera Victor Wembanyama, malgré la concurrence de Scoot Henderson. Le longiligne intérieur de 19 ans, qui a déjà pu mesurer sa popularité à son arrivée aux États-Unis, va être choisi en première position par la franchise qui a révélé "TP", du jamais-vu pour un basketteur tricolore.