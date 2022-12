Antisémitisme : Nike lâche la star de la NBA Kyrie Irving

Le 27 octobre dernier, Kyrie Irving - déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes - avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" et des liens vers le site d'Amazon permettant de louer ou d'acheter ce film. Ce dernier contenait, entre autres, une citation attribuée à Adolf Hitler, niant la réalité de l'Holocauste. Le joueur de NBA s'était rapidement excusé, affirmant "ne pas être antisémite et ne l'avoir jamais été". "Je n'ai aucune haine dans mon cœur à l'encontre des Juifs ou quiconque s'identifiant comme Juif", avait-il ajouté dans une interview pour SportsNet New York, le 19 novembre.