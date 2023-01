Ils ne se détestent pas, ils se haïssent : Detroit Pistons vs Chicago Bulls, une rivalité enracinée

Rien ne soulève autant les foules qu'une rivalité exacerbée. On aime quand ça se toise, quand ça se provoque, quand ça se clashe. L'adversité est l'essence même du sport de haut niveau. La NBA, à l'instar d'autres grandes ligues mondiales, a érigé sa grande histoire sur des antagonismes. Et ce, de tout temps. Qu'ils soient individuels (Wilt Chamberlain vs Bill Russell, Larry Bird vs Magic Johnson, Kobe Bryant vs Shaquille O'Neal, LeBron James vs Stephen Curry...) ou collectifs (Los Angeles Lakers vs Boston Celtics, New York Knicks vs Indiana Pacers, Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers...).

Au chapitre de ces grandes rivalités, celle qui oppose les Detroit Pistons aux Chicago Bulls, a une place particulière dans l'imaginaire collectif. Même si elle s'est adoucie avec le temps, l'animosité entre les deux franchises du Midwest, distantes seulement de 450 kilomètres, perdure encore, trois décennies plus tard. "On ressent ça chez les fans. À chaque fois que Chicago vient jouer à la maison, il y a de l'attente et de l'excitation", raconte à TF1info Killian Hayes, le meneur des Pistons, qui foulera le parquet de l'Accor Arena, jeudi 19 janvier, à l'occasion du NBA Paris Game 2023.