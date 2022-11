"T'as qu'à la faire ton équipe de merde" : Anelka donne sa version sur le fiasco de Knysna

Le lendemain, malgré un rebondissement de dernière minute, ses coéquipiers actent leur grève. "Je reçois un coup de fil de Pat Evra qui me dit : 'Nico, on ne pourra pas faire ce qu'on avait dit, parce qu'il y a des enfants qui viennent, des supporters de l'équipe de France, donc on va signer pour tous les fans et quand on finit, on remonte (dans le bus)'. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé derrière", poursuit Anelka. À Knysna, personne ne comprend ce qu'il se joue. La stupeur est générale. La scène est surréaliste. L'air hébété, comme K.-O. debout, Raymond Domenech s'avance devant les caméras pour lire le communiqué rédigé par les joueurs.

"Moi, je regardais à la télévision et on m'appelait. C'était extraordinaire. Un film ! Il y a le coach qui est parti parler avec sa lettre, l'autre qui dit : 'Je m'en vais', l'autre qui prend son sifflet et qui veut se battre carrément avec Evra et tout ça devant les caméras. C'est une folie ce truc-là !" La suite, on ne la connaît que trop bien. Les Bleus ne s'entraîneront pas et seront éliminés. De ce coup de folie, le football français n'en gardera qu'un souvenir noir et de profondes séquelles.