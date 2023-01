Noël Le Graët mis en retrait : "La situation était devenue intenable"

En tant que membre du fameux Comex de la "triple F", "JMA" le reconnaît : "il y avait une situation qu’on ne pouvait pas assumer". "Il fallait faire quelque chose, prendre nos responsabilités", ajoute-t-il, estimant que la récente déclaration d'Olivier Véran - qui réclamait un "président à la hauteur" - était "d'une dureté incroyable". Pour autant, avec l'enquête ouverte "depuis quelque temps par le ministère des Sports", il était "difficile d’intervenir de manière plus précise" et plus rapide. "D’autant plus que Noël nous a certifiés encore hier que le contenu de ce rapport ne lui paraissait pas négatif pour lui", souligne le dirigeant. En outre, "la FFF a fait un parcours incroyable sur le plan des résultats sportifs mais aussi sur le plan économique. C’est l’une des fédérations les plus fortes et les plus construites", juge-t-il encore.