Le Graët peut-il être démis de ses fonctions à la tête de la FFF après ses propos sur Zidane ?

Il y a quelques mois, le ministère des Sports avait convoqué Noël Le Graët ainsi que sa directrice générale, Florence Hardouin. Il n'était alors pas question de Zinedine Zidane, mais des dysfonctionnements présumés au sein de la Fédération. Harcèlement, comportements sexistes, consommation excessive d'alcool... Un audit a d'ailleurs été diligenté afin de confirmer, et potentiellement prendre la mesure des pratiques dénoncées par la presse. Pour autant, si ces réunions, tout comme les demandes d'excuses formulées par Amélie Oudéa-Castéra apparaissent comme un moyen de mettre sous pression le dirigeant de la FFF, le ministère se trouve globalement démuni.

"La ministre peut demander des excuses, exprimer son indignation, sa réprobation, ce qu’elle fait, mais elle ne peut pas démettre Noël Le Graët", a glissé ce lundi sur RMC Roselyne Bachelot, qui a elle-même occupé le poste de ministre de la Santé et des Sports entre 2007 et 2010. La FFF dispose d'une grande indépendance. Pour révoquer le président, il faudrait qu'une assemblée générale extraordinaire sollicite un vote de défiance, et que les votants décident de se prononcer en ce sens. Le vice-président serait alors nommé à la tête de l'institution, et ce, jusqu'à la fin du mandat censé être celui assuré par Noël Le Graët jusqu'en 2024.