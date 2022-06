Nouvelles règles dans le foot : les cinq changements par équipe et par match officiellement validés

Selon RMC Sport, une nouvelle règle, explicite, indiquera que si un joueur empêche un but ou une occasion manifeste en touchant le ballon de la main, quelque soit l’endroit où il se trouve sur le terrain, celui-ci sera expulsé. Pour les gardiens de but, il sera désormais interdit de mettre un pied devant et un pied derrière la ligne, les deux pieds auront pour obligation d’être sur la ligne. Enfin, selon RMC Sport, l’Ifab devrait augmenter le nombre de joueurs par sélections (26) lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.