Novak Djokovic : nouveaux doutes sur les tests présentés par le Serbe en Australie

Mais la situation pourrait bien se révéler encore plus complexe. Zerforschung, un groupe de recherches allemand, qui travaille en partenariat avec le quotidien Der Spiegel et la BBC, a enquêté sur les deux tests présentés par Novak Djokovic, non vacciné contre le coronavirus, pour obtenir de participer au premier Grand Chelem de la saison. Les chercheurs ont notamment axé leurs efforts sur le numéro de série unique des tests effectués par "Nole" et communiqués par l'Institut de santé publique serbe, passant au crible 21 tests PCR délivrés par ledit institut.

Problème, la date du test positif du natif de Belgrade ne correspond pas à celle qui a été annoncée. Son numéro de série, le 73.71.999, suggère qu'il a eu lieu entre le 25 et le 28 décembre. En effet, un dépistage réalisé le jour de Noël porte le n°73.66.969 et qu'un autre effectué le 28 a le n°74.15.312. Or, le tennisman a affirmé qu'il avait été fait le 16 décembre dernier. Si cette nouvelle chronologie se révèle exacte, cela signifie que le test négatif de Djokovic aurait précédé le positif. En d'autres termes, il n'aurait pas permis d'établir que le champion serbe n'était pas infecté par le Covid-19 au moment où il s'est rendu en Australie.