OM-PSG : le Marseille de Tudor, une bonne tête de candidat au titre ?

"Le titre ? On ne doit pas y penser, je l'ai déjà dit souvent. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce championnat, il y a Paris qui dépense des sommes folles et puis les autres. On ne doit pas penser à ça". Au début du mois de février, Igor Tudor s'est montré catégorique : son Olympique de Marseille ne pense pas au titre. Une vision partagée par Valentin Rongier, l'un des cadres du groupe après la victoire contre Nantes, à la Beaujoire (0-2). "On montre qu'il faudra compter avec nous. On a le droit de rêver mais parler de titre non, il reste énormément de matchs. On n'a pas cet objectif en tête aujourd'hui", a assuré le milieu de terrain français. Tel coach, tel joueur diront certains. Libre à chacun de les croire ou non.