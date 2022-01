21 Grands chelems pour Rafael Nadal : l'hommage de ses plus grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic

Ces trois-là se sont tant courus après. Mais dimanche dans ce jeu du "à toi, à moi", Rafael Nadal a fait le break sur la concurrence. En renversant Daniil Medvedev au terme de près de 5H30 de combat acharné, l'Espagnol est devenu le deuxième joueur de l'ère Open (le quatrième dans l'histoire), à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs. Un exploit réalisé par Djokovic l'an dernier, lorsqu'il a gagné Roland-Garros pour la deuxième fois.

Mais en s'imposant sur le court de la Rod Laver Arena a fait plus grand : c'est son 21e titre en Grand Chelem qu'il a surtout soulevé. Soit une victoire finale de plus que Roger Federer et Novak Djokovic dans les quatre tournois les plus prestigieux de la planète. "C'est un des matchs qui m'a procuré le plus d'émotions dans ma carrière et, le partager avec toi (Daniil Medvedev, NDLR), c'est un honneur", a lancé le Majorquin âgé de 35 ans, très ému après son numéro face au Russe.