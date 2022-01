Open d'Australie : les tee-shirts "Où est Peng Shuai ?" interdits

Forcés de se justifier, les organisateurs du premier grand-chelem de la saison ont assuré que la "sécurité" de la joueuse chinoise était leur "principale préoccupation". "Nous continuons à travailler avec la WTA et la communauté mondiale du tennis pour obtenir plus de clarification sur sa situation et nous ferons tout notre possible pour assurer son bien-être", a ajouté la fédération Tennis Australia. Néanmoins, "selon les conditions d'entrée sur nos billets, nous n'autorisons pas les vêtements, banderoles ou pancartes commerciaux ou politiques", a précisé un porte-parole de l'instance organisatrice.