Open d'Australie : tequila, énorme travailleur... trois choses à savoir sur Adrian Mannarino, qualifié en 8e de finale

Au terme d'un énorme bras de fer, Adrian Mannarino a dominé vendredi Ben Shelton (7-6(4), 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4) au troisième tour de l'Open d'Australie. Le Français affrontera Novak Djokovic en huitièmes de finale. Un match de gala dans lequel le tricolore au parcours atypique compte croquer à pleines dents.

C'est en train de devenir un classique. Pour la troisième fois depuis le début du tournoi, Adrian Mannarino s'est imposé au bout des cinq sets. Après un combat de 4h51, le Français a cette fois renversé le jeune Américain Ben Shelton (7-6 (4), 1-6, 6-7 (7), 6-3, 6-4) au troisième tour de l'Open d'Australie. "Au premier tour contre Stan (Wawrinka), au bout de deux sets et demi, je me sentais vraiment cuit, et aujourd'hui, finalement, j'avais les cannes, c'est majoritairement nerveux. Beaucoup dans la tête", a expliqué le soyeux gaucher, qui comptabilise désormais près de 12 heures sur les courts depuis son arrivée à Melbourne.

Après ce match de mammouth contre l'un des grands espoirs du tennis mondial (âgé de 21 ans, Ben Shelton est déjà 16e au classement ATP), le joueur tricolore disputera le deuxième huitième de finale de sa carrière en Australie. Il espère enfin briser son plafond de verre en Grand Chelem, lui qui n'a encore jamais atteint les quarts de finale (quatre défaites en huitièmes).

Mais il faudra, pour cela, réussir un exploit monumental, puisqu'il croisera le fer avec le numéro un mondial Novak Djokovic. Mais, attaché à ne découvrir l'identité de ses adversaires qu'au tout dernier moment, "Manna" ne le sait pas encore. Une situation ubuesque qui a d'ailleurs conduit les journalistes serbes à quitter la salle de presse ce vendredi, interloqués et bredouilles, après avoir été briefés sur cette ligne de conduite. Toujours est-il que c'est un match de gala qui attend le natif de Soisy-sous-Montmorency au parcours atypique et au profil qui détonne.

Au top de sa forme à 35 ans

Visage connu du circuit ATP depuis plus d'une décennie, Adrian Mannarino n'en a pourtant jamais été l'une de ses têtes d'affiche. Longtemps solide joueur du top 100, sans véritablement réussir à percer au top niveau, il occupe actuellement son meilleur classement en carrière (19e mondial).

Il faut dire que du haut de ses 35 printemps, il dispute le meilleur tennis de sa vie. Véritable métronome à la relance, il a réussi à trouver de la régularité malgré un style de jeu pas toujours télégénique, comme il le reconnaît lui-même. "Alors, je déteste vraiment me voir jouer. Après, quand je dis que mon jeu est horrible, je pousse un peu, mais c’est vrai que ce n’est pas le style de tennis que j’apprécie de regarder. Je m’identifie un peu à Gilles Simon, et Gilles, à la télé, c’était une horreur pour moi, je n’avais pas du tout envie de voir ses matchs", a-t-il confié à L'Équipe en mars dernier.

Adrian Mannarino dans ses oeuvres. - Anthony WALLACE / AFP

Professionnel depuis 2008, le "divin chauve" comme le surnomment ses fans a remporté trois titres (Newport, Astana, Sofia) en 2023, ce qui ne lui était jamais arrivé sur le circuit principal au cours d'une même année. Il a achevé l'exercice avec 43 succès au compteur (contre 24 défaites, soit 65% de victoires), s'offrant des deuxièmes tours à l'Open d'Australie et à Wimbledon et un troisième tour à l'US Open, mais aussi un quart de finale au Masters 1000 de Cincinnati. "Je ne me sens pas plus attendu que ça, pour moi, il n'y a pas de différence pour l'instant", relativise le principal intéressé.

Un énorme travailleur

Interrogé sur la recette de sa réussite tardive, Adrian Mannarino assure le plus sérieusement du monde avoir "commencé la tequila", ce qui "l'aide à ne pas trop réfléchir". Mais au-delà de ce trait d'humour se cache un très grand travailleur, un amoureux de son sport jamais avare d'effort. "Il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance à me charrier et à me dire : 'Putain, tu retournes t'entraîner, mais ça sert à quoi ?'", raconte-t-il. "J'aimerais avoir une vie un peu plus fun, avec un peu plus de temps libre. Je m'inflige beaucoup, beaucoup de travail. C'est ma manière de faire, je crois beaucoup en ça", reprend-il.

Un mode de fonctionnement dans lequel il puise une bonne dose de confiance, notamment pour les matchs à rallonge. "Il y a beaucoup d'heures qui ne sont pas forcément utiles mais j'aime bien passer beaucoup d'heures à la salle. En règle générale, quand le match s'éternise un petit peu, ça me donne beaucoup de confiance. Je me dis que quoi qu'il arrive, je ne baisserai pas", indique l'actuel N.1 français. "Comme dirait Richie (Richard Gasquet), au bout d'une heure de jeu contre moi, tu ne sais plus jouer. Plus le match dure, et plus ça va en ma faveur généralement", plaisante encore ce gaucher au jeu très à plat qui détonne dans un tennis moderne surpuissant qui se résume à des échanges de plus en plus brefs.

Le désamour de la terre battue

Malgré ses énormes progrès, le Français qui ne dispose pas d'équipementier, une rareté à ce niveau-là (l'année passée, seul le Russe Roman Safiulin se trouvait dans ce cas de figure parmi les cent premiers au classement ATP), demeure allergique à la terre battue. Que ce soit dans les déplacements ou dans les trajectoires de balle, il s'agit de la surface sur laquelle son jeu se transcrit le moins bien. "Il n’a pas le déplacement du terrien", confirme Jo-Wilfried Tsonga, dans les colonnes du Monde. Plutôt du genre à faire parler la magie de son poignet plutôt qu'à claquer des aces, il peine à donner de la vitesse à ses balles et à neutraliser avec autant d'efficacité le jeu de ses adversaires sur l'ocre si chère à Rafael Nadal.

"Je suis vraiment une chèvre sur terre battue", a déclaré en août dernier celui qui varie, au fil des jours et des tours passés, entre les tenues bleues, grises ou roses. "Quand tu vois mes résultats sur terre battue depuis quatre-cinq ans... J'ai dû gagner un ou deux matchs. Je perds contre le premier venu", ajoute-t-il, avec fatalité. En quinze participations à Roland-Garros, il n'a ainsi gagné que… trois petits matchs.

Malheureusement, et alors qu'il semble à l'heure actuelle le mieux placé pour y participer dans le camp tricolore, ces difficultés semblent hypothéquer ses chances de briller aux JO de Paris, qui se disputeront Porte d'Auteuil. "Porter le maillot bleu, c'est un truc qui me tient à cœur. (Mais) s'il y a bien une personne qui ne peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi... Si les Jeux étaient sur dur ou gazon, j'attendrai ça avec impatience. Sur terre battue, sans être négatif, je ne m'attends vraiment pas à faire des folies", analyse-t-il, lucide. "Si je suis qualifié, j'irai avec plaisir. Mais c'est délicat de disputer une compétition olympique juste pour faire acte de présence. Ce n'est pas trop dans mon état d'esprit", continue-t-il, même s'il reconnaît espérer devenir "un peu plus compétitif sur cette surface". Le public français n'en espère pas moins.