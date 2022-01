Open d'Australie : trop solide pour Kecmanovic, Monfils file en quarts de finale

Impérial sur sa mise en jeu (17 aces, 81% de points remportés sur sa première balle), "La Monf'" a maîtrisé les débats. Malgré du déchet (48 fautes directes), le Français, 20ème à l'ATP, a su se montrer solide et opportuniste pour régler l'affaire après 2h34 de jeu. Il a ainsi raflé la manche initiale (7-5), après avoir sauvé trois balles de break à 5-5. Rebelote dans le set suivant où, mené 1-4, il a su refaire son retard puis s'adjuger avec brio un jeu décisif mal embarqué (mené 2-4, il l'a remporté 7-4). Dans le dur physiquement, il a ensuite tenu le choc et terminé le travail, soulant son adversaire de coups gagnants (54 en tout). "C'était vraiment très dur... Il jouait très vite des deux côtés. J'ai essayé d'être très agressif et ça n'a été qu'un long combat. Grâce au soutien du public, j'ai gagné", a souligné le Français de 35 ans.