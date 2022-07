"Ouvrons grand les Jeux" : le slogan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dévoilé

L'objectif avec un tel slogan est clair : miser sur l'inclusion. Les organisateurs mettent ainsi en avant la parité entre les athlètes féminins et masculins, 5250 de chaque côté. C'est à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que le comité d'organisation a annoncé ce slogan. On peut y voir de nombreuses images défiler, comme celles d'un festival ou d'une représentation théâtrale pour illustrer la culture, et celles d'athlètes, en passant par des images d'archives.