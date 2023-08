Paratriathlon à Paris : l'épreuve de natation dans la Seine annulée à cause d'une mauvaise qualité de l'eau

À un an des JO de Paris, la capitale accueille de nombreuses épreuves préparatoires faisant office de répétitions générales. Des compétitions surnommées les "test events" et qui ne se déroulent pas toujours de manière idéale, à l'instar du paratriathlon qui débute ce samedi. L'épreuve de natation a en effet été annulée à cause de "divergences significatives" constatées dans les résultats d'analyse de la "qualité de l'eau" de la Seine. Une déception pour les sportifs, qui ont appris la nouvelle peu avant le lancement de la course.