Paris 2024 : 1,89 million de billets achetés lors de la 2e phase de vente pour les Jeux olympiques

Cette 2e phase était consacrée à la vente des billets à l’unité et proposait l’ensemble des épreuves au programme des Jeux olympiques. Toutes les finales, mais également les cérémonies d’ouverture et de clôture, étaient notamment en vente. Selon le Comité, ce sont les places des sports collectifs, qui présentent majoritairement les plus grandes jauges en termes de capacité, qui ont été les plus vendus.

En première place, arrive le football, puis le basketball, le handball, l'athlétisme et le volley-ball. "Les places, quelle que soit la catégorie, pour le Triathlon, l’Escalade, le BMX Racing, le BMX Freestyle ou encore le Breaking ont toutes été vendues dès le jour d’ouverture de leur commercialisation (le jeudi 11 mai), en moins de deux heures", note encore le communiqué, tout comme les sessions de la catégorie de Teddy Riner (tours qualificatifs le matin et phases finales le soir), le VTT, ou encore les finales de Basketball 3X3.