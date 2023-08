Paris 2024 : à un an des JO, un entraînement dans la Seine annulé à cause de la pollution

Les pluies intenses peuvent effectivement dégrader la qualité de l'eau du fleuve. En s'y déversant, elles peuvent ramener les eaux usées, ouvrant à une possible hausse de la présence de la bactérie Escherichia Coli et des entérocoques. Or, il a plu à Paris du 20 juillet au 2 août "quatre fois plus que la moyenne sur les 20 dernières années" sur la période, selon la préfecture de la région Ile-de-France, qui a confirmé jeudi après-midi une "dégradation temporaire de la qualité de l'eau".

La tenue de l'épreuve de Coupe du monde de natation en eau libre, programmée pour ce weekend avec les femmes samedi et les hommes dimanche, est en suspens. Des analyses d'eau 24 heures avant et les prévisions météo permettront de décider si la compétition pourra se dérouler comme prévu.