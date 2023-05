Paris 2024 : des logements du Crous réquisitionnés pour les JO, les étudiants en colère

En quelques heures, la publication a rapidement atteint les deux millions de vues, et suscité la colère de nombreux internautes. "Pour permettre l'organisation de Jeux Olympiques destinés aux plus riches, l'ensemble des Crous d'Ile-de-France sont touchés par des réquisitions. Des étudiant.e.s vont donc être expulsé.e.s de chez eux pendant l'été 2024 et se retrouver sans logement !", a fustigé notamment le syndicat l'Union étudiante. Quant à l'Unef, il a réclamé dans un communiqué que les réquisitions se fassent "uniquement sur les logements où les étudiant·e·s sont parti·e·s volontairement et sans aucune réquisition qui forcerait l'expulsion ou le déménagement".

La Coordination des Organisations Étudiantes franciliennes (COEF), membre de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes), est aussi montée au créneau dans un communiqué. Elle accuse les organisateurs des JO de vouloir réquisitionner 3000 logements étudiants issus des résidences universitaires franciliennes. "Ce sont, une fois de plus, les plus précaires qui sont affecté.e.s : les étudiants et étudiantes se voient confisquer le peu d'infrastructures qui leur sont pourtant dévolues", fustige-t-elle. "Rien ne saurait justifier que l'organisation des Jeux ne vienne précariser et isoler davantage le public étudiant."