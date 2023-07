Paris 2024 : symbole d'unité, la torche olympique dévoilée

C’est grâce à elle que Paris va s’enflammer, soixante-dix centimètres d’acier, fabriquée entre la Loire, la Moselle et le Calvados. Le symbole olympique est présenté pour l’occasion par le plus grand athlète des jeux, Usain Bolt, frappé par la légèreté de l’objet. La présentation avait eu lieu sur la Seine. La même où aura lieu la cérémonie d’ouverture des jeux dans un an et un jour.