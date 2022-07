PSG : le club parisien officialise l’arrivée de Vitinha, première recrue estivale

Sur le site du PSG, Vitinha a déclaré : "Je sors de ma meilleure saison avec Porto, j'ai remporté des titres et j'ai réussi à devenir international portugais, ce qui était un rêve pour moi. Je veux continuer à progresser, et je veux le faire ici, continuer à gagner des titres". Il s'est notamment décrit comme "plutôt technique" et "porté vers l'attaque".

Formé au FC Porto et également passé en prêt par Wolverhampton durant la saison 2020-2021, Vitinha compte quatre titres nationaux avec Porto (deux championnats et deux coupes). Il a aussi remporté la Youth League en 2019, l'équivalent de la Ligue des champions chez les jeunes, et atteint la finale de l'Euro Espoirs en 2021 avec les moins de 21 ans portugais.