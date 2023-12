Pas de yaourts locaux pour les coureurs cyclistes : la consigne d'un agent belge ne passe pas en Normandie

L'agent de plusieurs coureurs belges participant ce dimanche à la Coupe du monde de cyclo-cross à Flamanville, en Normandie, a donné une consigne étonnante à ses sportifs. Dans une région réputée pour son beurre, sa crème et ses yaourts, ce responsable a interdit à ses cyclistes de consommer tout produit laitier local. En cause ? La crainte qu'ils contiennent une substance jugée dopante.

Interdiction de consommer local ! Yannick Prévost, un agent de plusieurs coureurs cyclistes belges, a livré à ses sportifs une consigne étonnante, à l'occasion de l'étape de Coupe du monde de cyclo-cross, à laquelle ils participent ce dimanche à Flamanville (Manche). Sa recommandation ? Ne pas ingérer de produits laitiers locaux, produits dans la région normande. "Nous leur avons également conseillé d’apporter toute leur nourriture de Belgique", est-il ainsi précisé dans un communiqué, révélé par le média belge Sporza.

"Notre hypothèse est que leur test positif est dû au lait de vache"

Bien sûr, le responsable s'appuie sur plusieurs arguments pour justifier cette décision. En effet, deux coureurs belges, Toons Aerts et Shari Bossuyt, ont été testés positifs à une substance jugée dopante, la létrozole, en marge d'une course en Normandie ces dernières années. Pour Yannick Prévost, qui s'occupait de ces deux champions, pas de doute : la nourriture locale est en cause pour expliquer ces contrôles.

"Leurs dossiers montrent trop de similitudes pour les négliger, assure la structure de l'agent dans le communiqué. Le métabolite du létrozole peut être présent dans le lait de vache. Notre hypothèse est que leur test positif est dû à cela, mais cela n’a pas été confirmé par les analyses de laboratoire." Après ces tests positifs, Toon Aerts avait écopé de deux ans d'interdiction de toute compétition, quand Shari Bossuyt, elle, a été suspendue par son équipe, dans l'attente de sanctions officielles.

Agacement en Normandie

Forcément, en Normandie, région réputée pour son lait et sa crème, la position des Belges ne passe pas. Stéphane Leclère, président du comité d'organisation de l'étape de Coupe du monde de cyclo-cross à Flamanville, s'est montré très irrité par la recommandation de l'agent. "Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais en tant que Normand, c’est la première fois que j’entends parler de ce genre de produit, s'agace le responsable, interrogé par Ouest-France. Et à ma connaissance, aucun sportif normand n’a jamais été contrôlé positif ou suspecté de dopage à cause de produits laitiers normands. Et Dieu sait qu’on en consomme !"

Au moment de la révélation du contrôle illicite de Shari Bossuyt, son entourage avait déjà évoqué le lien entre la consommation de produits laitiers normands et ces résultats. Yannick Prévost avait alors estimé que les deux tests positifs à la létrozole de Toons Aerts et de la championne belge, intervenus en 2022 puis en 2023, ne pouvaient pas être "une coïncidence".