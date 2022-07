Équipe de France : blessé au genou, Paul Pogba absent à la Coupe du monde ?

Didier Deschamps doit déjà en faire des cauchemars. Le sélectionneur tricolore ne pourra peut-être pas compter sur sa paire fétiche Ngolo Kanté-Paul Pogba au milieu de terrain. Le second a, en effet, contracté une grave blessure lundi dernier à l'entraînement, deux jours seulement après avoir disputé un premier match de préparation avec la Juventus Turin (2-0 contre Chivas). Le club Bianconero pousserait pour que le milieu de terrain international, touché au genou droit (et plus particulièrement au ménisque latéral), se fasse opérer.