Pogba positif à la testostérone : Deschamps "ne peut pas imaginer" un dopage

L'annonce du dopage de Pogba intervient après une interview accordée à Al-Jazeera en début de semaine, dans laquelle Pogba promettait de revenir "plus fort" après les épreuves traversées, la série de blessures et l'affaire du chantage présumé, dont l'enquête est toujours en cours : "Je ne suis pas faible, vous pouvez dire du mal du moi, je ne vais jamais baisser les bras, je vais travailler encore plus, donner encore plus, et je vais devoir leur montrer, encore une fois..."