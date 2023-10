Pays-Bas - France : Jonathan Clauss et Ibrahima Konaté convoqués dans l'équipe qui affrontera les Oranje

Didier Deschamps a fait appel à son équipe habituelle. Autour de son capitaine star Kylian Mbappé, Giroud, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni ou encore les frères Hernandez ont été convoqués. Mike Maignan, qui avait été blessé en Ligue des champions, est revenu dans les cages du Milan et sera bien le gardien des Bleus.

Les défenseurs Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss font également leur grand retour. Le Marseillais revient effectivement en équipe de France un an après son dernier match, sa 6ᵉ sélection contre le Danemark le 25 septembre 2022 (2-0). "Il y a une question de concurrence, et de par ce qu'il réalise à ce poste-là, avec ses propres qualités, c'est bien de le revoir en tant que latéral droit", a estimé Didier Deschamps en conférence de presse.

Quant à Ibrahima Konaté, le joueur de Liverpool avait déclaré forfait lors du précédent rassemblement. Blessé aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, il avait manqué il y a un mois la victoire contre l'Irlande en éliminatoires (2-0) puis la défaite contre l'Allemagne (2-1). Le Niçois Jean-Clair Todibo, qui l'avait remplacé, ne fait pas partie des 23 joueurs.