Pékin 2022 : les Jeux olympiques d'hiver officiellement lancés

Dès 13h en France, 20h à Pékin, l'enceinte qui avait déjà accueilli la cérémonie d'ouverture en 2008 s'est habillée de rouge, couleur du drapeau chinois. Après un premier feu d'artifice et des jeux de lumière, le défilé des nations a commencé… et a vite été rattrapé par la situation internationale tendue. Les quelques athlètes de Taïwan, dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Chine, se sont par exemple présentés sous le nom de "Taipei chinois".

Le conflit entre la Russie et les Occidentaux autour de l'Ukraine s'est aussi invité dans cette olympiade. Si Ukrainiens et Russes (sous drapeau neutre après un scandale de dopage institutionnel) ont défilé sans problème particulier, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, n'a pas manqué d'évoquer les tensions. "Donnez une chance à la paix", a-t-il déclaré devant le président chinois, Xi Jinping, qui avait accueilli son homologue russe, Vladimir Poutine, plus tôt dans la journée. Il a appelé les pays à "respecter la trêve olympique".

Peu de dirigeants internationaux ont toutefois pu entendre Thomas Bach de vive voix. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont, par exemple, annoncé un boycott diplomatique de l'événement en raison du bilan de la Chine en matière de droits humains. La France, elle, n'a pas envoyé de représentants pour cette cérémonie, même si la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, doit se rendre à Pékin en fin de semaine prochaine.