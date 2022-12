"Priez pour le roi" : vives inquiétudes autour de l'état de santé de Pelé

Le Brésil suspendu aux nouvelles de Pelé. Alors qu'il lutte depuis plus d'un an contre un cancer du côlon, son état de santé inquiète au plus haut point. Admis en urgence, mardi 29 novembre, à l'hôpital Albert Einstein, dans le sud de São Paulo, pour un œdème généralisé sur tout le corps, l'unique footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, souffrant d'une infection respiratoire, a rassuré ses fans, jeudi 1er décembre. Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, a ainsi évoqué sur les réseaux sociaux "une visite mensuelle de routine".

Sauf que la réalité serait tout autre, rapporte le journal Folha de São Paulo samedi 3 décembre. La légende vivante de la Seleção, âgée de 82 ans, aurait vu sa condition se dégrader. Pelé aurait été admis en soins palliatifs. "Cela signifie que la chimiothérapie a été suspendue et qu'il continue de recevoir des soins de confort, pour soulager la douleur et l'essoufflement par exemple, sans être soumis à des thérapies invasives", écrit le très sérieux quotidien local. Ces soins sont souvent indiqués en fin de vie.