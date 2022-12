Pelé : l'état de santé de la légende brésilienne continue de s’améliorer

Selon sa famille, cette infection est due à une contamination au Covid-19 qui a été contractée il y a trois semaines. Pelé, 82 ans, continue d'être soigné "dans une chambre normale" et non dans une unité de soins intensifs et ses "signaux vitaux sont stables", a précisé l'hôpital. Pourtant, les médias brésiliens avaient déclaré que la légende du football brésilien se trouvait en soins palliatifs.

Le triple champion du monde a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie, suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021. Pelé a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part du Français Kylian Mbappé, qui a appelé à "prier pour le Roi".