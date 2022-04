Cristiano Ronaldo dédie son but à son fils, mort à la naissance

Les supporters de l'Emirates Stadium d'Arsenal, comme l'avait fait ceux d'Anfield quelques jours auparavant, ont rendu hommage à Cristiano Ronaldo. Six jours après avoir annoncé le décès de son petit garçon, nouveau-né, le Portugais retrouvait le terrain de ce samedi. Et il a marqué un but, le seul dans la défaite des Red Devils face aux Gunners (3-1).

Un but qui fait de lui un des quatre joueurs à avoir marqué plus de 100 buts dans deux des cinq grands championnats européens (LaLiga, Premier League) et qu'il a célébré avec émotion. Le doigt levé vers le ciel, celui qui avait annoncé, avec sa compagne Georgina Rodriguez, avoir perdu leur garçon qui venait de naître, a dédié ce but particulier à ce fils disparu.