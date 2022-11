PHOTO - Les "Phryges" : découvrez les mascottes des JO de Paris 2024

Deux figures inspirées du célèbre bonnet phrygien, allégorie de la liberté et symbole de la République française. À moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a présenté lundi au grand public la paire de mascottes de la compétition : la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique, tout de bleu, blanc et rouge vêtues.