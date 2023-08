PODCAST - Nantenin Keïta, sportive de haut niveau : "Je veux vivre de belles aventures humaines"

Nantenin Keïta touche à tous les sports avant de se mettre à l’athlétisme. Repérée par la Fédération handisport, elle se met au sprint. "J’avais envie de faire du sport depuis toute petite. Au lycée, j’ai trouvé un entraîneur et un camp d’entraînement dans un club en dehors de mon lycée. À mes premiers championnats du monde, je perds et j’ai voulu m’investir davantage pour ne plus que ça arrive", s’amuse l’athlète. Sur les conseils de la Fédération, elle se concentre sur le 400 mètres. En juillet dernier, aux Championnats du monde au stade Charléty de Paris, elle termine au pied du podium. Compensation, elle devrait gagner sa place pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et ce, sans entraînement. "Je revenais de blessure", complète la sportive. À 38 ans, elle reconnaît devoir adapter sa pratique : "Je n’ai plus 20 ans !" Mais elle compte bien courir jusqu’à Paris : "Devant le public français, je veux sortir des Jeux en me disant que j’ai accompli tout ce que je devais faire".

Au-delà du sport, Nantenin Keïta veut transmettre et accompagner les jeunes en situation de handicap. "J’aimerais permettre à des jeunes d’être fiers de ce qu’ils sont. Le sport peut améliorer leur quotidien et faire évoluer les mentalités. Il m’a permis d’accepter mon handicap. Ce n’est pas une fatalité, il faut montrer que tout est possible. Sans mon handicap, je n’aurais peut-être pas vécu autant de belles choses", soutient la championne. Pour elle, les performances sportives ne suffisent pas : "La médaille, c’est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c’est l’aventure humaine. C’est toujours ce que je veux vivre." Elle insiste sur la spécificité du handisport : "C’est une vraie discipline, avec ses propres règles et ses performances. On ne doit pas faire de comparaison avec les valides."