Après un tweet sur son coming out, Iker Casillas évoque un piratage

L’homme de 41 ans a reçu une vague de critiques après la suppression de son tweet. "@IkerCasillas et @Carles5puyol plaisantent et se moquent du coming out dans le football est décevant. C'est un parcours difficile que toutes les personnes LGBTQ+ doivent traverser. Voir mes modèles et mes légendes du football se moquer du coming-out et de ma communauté est plus qu'irrespectueux", a déclaré Joshua Cavallo, le premier joueur de football en activité à faire son coming out en octobre dernier. Le secrétariat d'État du Sport en Espagne a posté le message suivant sur Twitter en reprenant le même hashtag qu'Iker Casillas : "Il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire avancer, beaucoup à éduquer et à sensibiliser. Nous allons continuer. #FelizDomingo".